UN：2019經濟成長3% 提防氣候變遷與貿易戰影響

（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）聯合國（UN）今天警告，貿易爭端、氣候變遷，加上解決全球問題時唯我獨尊的態度，將威脅世界的經濟成長。

聯合國「世界經濟形勢與展望」（World Economic Situation and Prospects）報告指出，2019和2020年，全球經濟料以約3%的速度穩定成長。

聯合國經濟與社會事務部門這份報告指出，經濟成長不均，且最需要達標的部分常常沒能達標。

聯合國首席經濟學家哈里斯（Elliot Harris）表示，貿易爭端顯示多邊策略失去支持，未來全球回應突如其來的經濟衝擊時，也可能因此遭逢風險。

哈里斯在記者會上表示：「我們看到的傾向是，現在越來越以自我為優先，而不是待在協調和合作的行動框架裡。」

美國去年對中國輸美商品加徵關稅，並與加拿大和墨西哥重談貿易協議之後，美中貿易關係變質。

在氣候方面，哈里斯認為轉型為永續經濟的速度「不夠快」，必須「讓經濟成長與經濟惡化脫鉤」。

他說，極端氣候與環境災害重傷經濟，一度被視為長期挑戰的氣候變遷，現在給人的感覺就像是「短期風險」。

聯合國預測，隨著振興方案效果衰退，美國經濟成長會從2019年的2.5%，降至2020年的2%。

歐洲聯盟（EU）方面，儘管英國脫歐可能導致經濟走緩，經濟成長仍將維持在2%。

2019年中國經濟成長料從2018年的6.6%降至6.3%，巴西、奈及利亞、俄羅斯則會溫和成長。

這份報告也指出，全球得儘快採取具體政策行動，才得以在2030年前達成聯合國根除貧窮的目標。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1080122