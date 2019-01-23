富邦產險首創 車禍事故現場即刻付款

（中央社記者田裕斌台北23日電）車險理賠講究愈快愈好，富邦金控旗下富邦產險宣布，推出業界首創事故現場即刻付款服務，當投保第三人責任險的客戶發生車禍，可現場和解，就可以立刻付款。

比較過去與現在的車險理賠服務，富邦產險表示，過去理賠人員完成現場處理後，必須回到辦公室才能接續後端的賠案處理，自2013年全數配置平板使用行動理賠App後，在事故現場即可直接核對客戶承保資料，進行理賠案件受理，經客戶確認並簽名後，線上快速立案，省去資料往返的程序，至今服務件數已超過10萬件。

富邦產險今年1月起再度深化行動服務，提供事故現場即刻付款的創新理賠模式，當理賠人員於車禍事故現場完成第三人體傷或財物的損失勘估後，協助適格雙方當事人取得共識並線上簽立和解書，不需返回辦公室遞交理賠文件，即可在事故現場將小額理賠金匯入指定帳號，不僅提升理賠人員服務效益、大幅加快賠案處理效率，也免除當事人處理後續繁瑣的理賠事宜。

關於「事故現場即刻付款」，富邦產險說明這是結合行動科技與保戶服務，將運行多年的臨櫃小額賠款功能擴大至事故現場，且過程無須簽立紙本文件，在平板即可一指搞定，理賠金當場匯入第三人指定帳戶，立即解決客戶的問題。（編輯：楊凱翔）1080123