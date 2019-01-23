美中貿易戰 台灣紡織業多元布局受惠

（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）美中貿易戰開打以來，紡織業尚未受關稅直接衝擊，但服飾廠牌不敢掉以輕心，紛紛以多元採購分散風險，在越南等東南亞國家設廠的台灣紡織業者認為，貿易戰轉單效應已發酵。

美國目前對2500億美元中國貨品加徵關稅，服飾與鞋品大致排除在外，暫時躲過關稅加重的衝擊。但美中限期90天的貿易談判前景不明，談判若破局，美國對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率可能從10%升至25%，並擴大加徵關稅範圍。

美東最大紡織面料展Texworld USA冬季展21至23日在紐約舉行，24家台灣廠商參展。貿易戰、關稅及策略性採購是這次展會研討議題之一，多家台廠也關切美中貿易戰影響。

遠東集團旗下宏遠發展（上海）有限公司營業部業務副經理李泳麗受訪時說，對廠商而言，美中貿易戰算「心理戰」，心理恐懼影響較大。

主打機能性布料的宏遠雖在上海設廠，但客戶有一半在美國，包括運動服飾大廠耐吉（Nike）。宏遠為北美客戶在北卡羅來納州建廠，布料運往海地工廠成衣，再運回美國銷售，享有免稅待遇，並掌握接近市場的地利優勢。

李泳麗表示，運動服飾彈性布料特殊，裁縫要克服縮率問題，即使國際貿易情勢多變，大部分品牌仍不太敢轉單，畢竟品質若出毛病導致產品無法上市，損失金額恐怕比轉單後省下的關稅還大。

近年來，美國許多服飾品牌為分散風險，採用「中國+越南+多國」的採購策略，中國所占比例已縮小。美國時尚業協會（USFIA）近期一份調查顯示，去年美國進口的服飾與鞋品，中國貨占11%至30%，比例低於以往的30%至50%。

越南因紡織品出口享有關稅優惠，成為不少台灣業者的生產基地，包括30年前從尼龍紗線起家的展頌。展頌兩年前跨足針織布市場，著眼東南亞供應鏈，選擇在越南買地設廠，如今產線已上軌道。

展頌業務副理林玉茹表示，這次參展碰到許多想找中國以外地區供應商的客戶，她認為這是美中貿易戰轉單效應發酵的跡象。

設計生產刺繡蕾絲布料的毅荃企業在中國有設廠，過去以外銷歐洲為主，近年著力開發美國市場。毅荃總經理翁詩茵說，雖在中國設廠，但部分平面刺繡仍在台灣生產，就算未來美國鎖定中國紡織品加徵關稅，毅荃也能從台灣提供布料，滿足客戶需求。（編輯：施燕飛）1080123