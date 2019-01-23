永冠-KY已買回4516張庫藏股 執行率75.2%

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）永冠-KY再買回2274張庫藏股，平均買回價格每股新台幣56.18元，累計期間已買回4516張庫藏股，執行率約75.2%。

永冠-KY從去年12月21日起至今年2月20日止，實施第二次買回庫藏股，預計買回6000張庫藏股，買回區間價格每股35元到76.59元。

到今年1月4日，永冠-KY已買回2242張庫藏股，期間平均買回價格每股51.37元，共砸下新台幣1.15億元。

永冠-KY今天公告，之後再買回2274張庫藏股，平均每股買回價格56.18元，再砸下1.27億元。

累計永冠-KY迄今已買回4516張庫藏股，執行率約75.2%。

永冠-KY今天股價收在58.3元，漲2.28%，成交量2442張。

永冠-KY先前指出，由於股價遠低於9月底報表的每股淨值，為穩定股價以維護公司信用及股東權益，執行買回庫藏股註銷作業。

永冠-KY目前已發行且流通在外普通股約1.11億股，這次擬買回註銷股份，僅占目前已發行且流通在外普通股約5.38 %。永冠-KY表示，這次買回股份註銷並不影響公司資本維持及財務狀況。（編輯：蘇志宗）1080123