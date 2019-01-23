微風集團尾牙 廖鎮漢定調2019超零售元年

（中央社記者潘姿羽台北23日電）微風集團尾牙今天登場，微風集團董座廖鎮漢表示，超零售有「4S」，處理問題超快、價格超有競爭力、產品超級無價以及數位超連結，他強調2019年將是微風的超零售元年。

廖鎮漢表示，微風的下一步不是傳統零售、不是新零售，而是超零售（super retail），而超零售有4S，一是「super fast」，什麼事情都要很快，如果別人需要1分鐘解決，我們能1秒鐘解決，等同贏了別人59秒。

二是「super price competitive」，廖鎮漢說明，如果產品不夠特別，價格就要非常有競爭力，第三「super pricey」則指當產品是無價、唯一或是限量的，那就什麼價格都賣得出去；最後的S是「super connect」，微風幾年前便展開數位轉型，2015年底設立微風數位，至今累積會員大概50萬人，營業額則約新台幣230億元。

談到剛開幕的微風南山，廖鎮漢笑說，人潮比預估的還要多，他還看到報導，說現在微風南山是全台最夯打卡點；而微風南山設置許多特色餐廳，他也特別透露，現在百貨的餐飲配置，40%至45%應是「黃金比例」，可以兼顧民眾喜歡吃吃喝喝的需求，吃完後又能順便逛街。

對於員工最關注的年終獎金議題，廖鎮漢接受媒體訪問時說，這個行業平均2個月，但微風會依據員工的工作表現、付出給予應得的獎金，優秀的同事至少2個月起跳；此外，他也希望新的一年，可以創造更多的就業機會。（編輯：黃國倫）1080123