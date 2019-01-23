買綠電成為企業環保顯學 業者籲設憑證交易平台

（中央社記者張建中新竹23日電）Google宣布在台灣購買再生能源電力，由於環保意識抬頭，買綠電成為企業的新顯學，隨著再生能源憑證交易日益增加，太陽能業者呼籲政府設立憑證交易平台，讓交易制度化。

近年環保意識抬頭，國內廠商也紛紛設置太陽能發電系統及買綠電，提升環保形象，並促進低碳產品競爭力，如晶圓代工廠台積電、聯電、半導體封測廠日月光與面板廠友達便在自家廠區建置太陽能發電系統。

台積電還與數家民營電廠簽訂長期能源購買合約，約定台積電購買的相關年限、數量及價格，藉由長約的保障，鼓勵民間企業能投資再生能源。

就連金融業的元大金旗下元大證券、元大銀行等子公司，也採購500張再生能源憑證，展現愛護地球和環境永續的形象。

隨著再生能源憑證交易需求日益增加，太陽能廠元晶表示，目前再生能源憑證只是由廠商間私下交易，沒有制度化，政府若能設立交易平台，將可提高憑證可靠度，並維持市場秩序，對產業發展將具正面效益。

另一太陽能廠聯合再生能源董事長洪傳獻也說，政府若能設立再生能源憑證交易平台，讓投資者不僅能有賣綠電收入，還能有賣憑證的收入，應有利提升再生能源投資意願。（編輯：陸倩瑤）1080123