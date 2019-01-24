搶攻消費金融市場 銀行開放API申辦

（中央社記者田裕斌台北24日電）開發金控旗下凱基銀行在開放銀行(open banking)腳步領先，繼在2017年底推出生活繳費API(應用程式介面)後，再宣布開放「數位信貸」與「信用卡數位辦」API。

凱基銀表示，API可供金融創新科技業者串接，讓非凱基銀客戶亦能使用線上申辦數位信貸與信用卡，首波將結盟全國最大信貸比較網Alphaloan、及擁有百萬下載次數記帳應用程式CWMoney，共同搶攻台灣消費者場景金融市場。

凱基銀創新科技金融處資深副總經理周郭傑表示，即日起凱基銀行「數位信貸」與「信用卡數位辦」API開放給金融科技(Fintech)業者進行串接，有別於其他銀行僅將現行服務既有網銀客戶或中小企業客戶API釋出作法，不限定銀行既有客戶才能使用，且在設計API前先優化現行流程，企圖打造符合Fintech業者所創造的數位生活場景下最佳消費者體驗。

周郭傑指出，首波結盟擁有超過10萬會員數的全國最大信貸比較網Alphaloan，以及擁有百萬下載次數的記帳應用程式CWMoney，兩家金融科技業者的會員可直接在使用會員服務介面上，立即線上申辦信貸、信用卡。（編輯：楊凱翔）1080124