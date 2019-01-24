櫃買4大重點目標 3月推富櫃200指數

（中央社記者婷婷台北24日電）櫃買中心董事長陳永誠表示，108年持續推動4大重點目標，並宣布規劃於3月中旬推出櫃買富櫃200指數，成分股以市值前200大且具高週轉率上櫃公司為主。

陳永誠今天在年終記者會受訪時表示，107年受到美中貿易衝突升高而出現較大動盪，櫃買指數雖下跌16.82%，但上櫃股票總成交值年增6.01%，日均值成長5.58%來到329.78億元，全體上櫃公司在櫃買市場籌資金額新台幣314.11億元，年增40.79%，整體表現仍然穩健。

根據櫃買統計，107年櫃買市場有31家新上櫃公司，整體掛牌家數766家，全體上櫃公司累計營收計2兆2464億元，仍較106年增加7.36%。其中營收成長共有470家，占比61.36%，有配發股利的公司計有522家，配發股利每股達10元以上者總計有21家，每股配發5元以上未達10元有47家，配發2元以上未達5元有157家，現金殖利率達10%以上的有21家，5%以上未達10%的也有206家，2%以上未達5%計214家。

陳永誠表示，去年合計現金殖利率超過2%以上共有441家，在經濟景氣不明情況下，上櫃公司去年營運狀況仍屬良好。

展望今年，櫃買中心今年將持續努力推動4大重點目標，包括擴大櫃買市場規模、交易制度接軌國際、開發多元創新商品及強化公司治理。

其中在開發多元創新商品部份，櫃買中心總經理李愛玲表示，今年初將推出全新的指數投資證券（ETN），預計4月30日上線後至少會有3櫃ETN商品於買場掛牌；另配合政府推動「新南向政策」，也將推動建立伊斯蘭固定收益證券（Sukuk），先開放於專業板國際債券發行。

此外，今天也宣布將於3月中旬推出富櫃200指數，其成分股是以市值前200大且具高週轉率的上櫃公司為主，並按季進行流動性檢驗以即時反映市場成交趨勢，同時採流通量加權方式計算，以兼顧可交易性及忠實反應上櫃市場走勢。

櫃買交易部經理翁妙慈表示，由於富櫃200指數與櫃買指數、富櫃50指數均具高度相關性，其成分股市值涵蓋達7成、成交值涵蓋率高達9成，相當適合作為追蹤櫃買市場表現的工具，另搭配該指數是以5000點作為基期點數，波動的跳動相對較大，較具吸引力，亦適合發展期貨及指數化商品。（編輯：林沂鋒）1080124