台化洪福源：政府拚經濟要看好方向

（中央社記者韋樞台北24日電）台塑企業台化公司副董事長洪福源表示，美中貿易糾紛未解，油價波動已影響台塑企業去年第4季的營運，但兩岸關係影響更重大；新的一年盼政府拚經濟要看好經濟的方向。

台化公司今晚舉行2018年暮年會，台塑企業總裁王文淵因為感冒未出席台化暮年會。

洪福源致詞表示，整體經濟因美中貿易衝突未解，油價上下起伏而受到影響，油價大幅滑落也影響台化去年第4季的營運，也使得台化的客戶觀望，產油國和非產油國雖然都在認真協商，但是否因地緣政治會有變化並不知道；美中貿易逆差再增，幸好雙方都在設法減少逆差，談判的結果須密切關注。

洪福源話鋒一轉表示，貿易戰和油價變化很重要，但大陸是很大的市場，和大市場吵架並不好，希望兩岸關係往好的方向走，這也會影響台化的產銷，希望政府說要拚經濟，能看看經濟方向在哪裡，希望2019年有新的經貿協定簽訂，減少貿易障礙。

洪福源指出，台塑企業今年最重大的工作是人工智慧(AI)，目前四大公司全面都在實施，台化也有一些成果，希望今年度照著總裁指示繼續做，如同過去台塑企業努力節能減排，各廠都有大數據，今年會讓大數據動起來，不要再讓大數據躺在那裡。

另外台化今年的工作重點是要做「循環經濟」。洪福源認為，節能減排很難再搾出油，但改用大數據可以再省一點。循環經濟簡單的說，就是不要有下腳品和次級品，過去都有下游客戶在使用，因此台化何不收回在自己的工廠做；其他的液態下腳品和次級品方面，所有的排水溝、廢液集中溝全數回收相關液體，不要浪費，排到空氣中的廢氣體也要回收。

洪福源舉例，過去用尼龍6原料做漁網，過去漁網破了都是回收做下腳粒，但現在要回收漁網重回到己內醯胺(CPL)原料，目前這項計畫已在越南開動了，未來越南和台灣都要一起朝這方向努力。

最後洪福源透露，目前油價已回漲，1月營運狀況已經改善，台化要針對備貨需求讓銷售順暢，估計2月可以達到預期目標。（編輯：林沂鋒）1080124