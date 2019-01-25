過年長假商機 電信業漫遊價下殺搶客

（中央社記者江明晏台北25日電）今年過年連假達9天，電信業瞄準民眾海外旅遊商機，陸續下殺漫遊上網價格，相較過去單日新台幣399元、299元的吃到飽價，現在已有破百元價格出現。

今年電信業者持續在資費競爭上互相角力，將戰場延伸至海外漫遊吃到飽，持續推出低價漫遊案，與WiFi機、海外SIM卡業者比拚，除了打出「原號漫遊」優勢，還促銷搶市，不少民眾都認為，過去單日吃到飽價格平均299元、399元，現在電信業端出的海外上網價還有破百價格出現，輕量級也有更多選擇，感覺比幾年前便宜。

中華電信推出「輕量型」漫遊上網方案，7天1GB優惠價149元，可於日本、韓國、香港、澳門等旅遊地點使用，換算流量可在LINE傳送照片約1萬3000張、LINE語音通話約2000分鐘；此外，針對流量需求較大的客戶，則首推「台商一路發」漫遊月租方案，上網吃到飽1個月1688元，平均1天56元，即可於中國、香港、澳門等地漫遊。

台灣大哥大將自1月28日起，首波針對計畫前往韓國、新加坡、馬來西亞的民眾，2月底前上台灣大哥大官網申辦「漫遊上網吃到飽4至30日型，1天199元」方案，並完成登記程序，其中2日費用由台灣大哥大買單，以出國4天為例，原價796元優惠後只要398元，平均每天上網吃到飽99元，優惠到3月底。

遠傳電信則主打輕量漫遊上網方案「亞洲輕量包」，可在星馬韓港澳使用，1GB優惠價199元，使用效期達10天，平均每日漫遊上網只要20元。

台灣之星499元4G上網吃到飽方案可享韓國日租漫遊上網吃到飽3天免費，2月底前日本、韓國原號漫遊上網吃到飽原價388元，下殺至每天188元起，VIP還可再折100元，等於最每天88元起，美國、澳洲、冰島等每天最低188元起吃到飽。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，以日本及韓國為例，年假期間的國際漫遊服務申請量，較平日高出1.3倍，且近5成用戶都透過APP申請出國上網服務。

亞太電信推出冬季國際漫遊優惠活動，4G月租型用戶，中港澳、日本每天296元；新加坡、泰國、馬來西亞、南韓、印尼、美國每天196元；菲律賓每天96元，也出現破百元價格。（編輯：郭萍英）1080125