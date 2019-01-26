居家產品藏危機 標檢局加強把關嬰幼兒安全

（中央社記者廖禹揚台北26日電）台灣過去曾發生嬰兒床護欄奪命意外，日前又傳8歲女童疑遭折合桌夾死，讓社會愈加重視相關產品安全。標檢局表示，今年將加強嬰幼兒產品抽檢工作，嚴格做好安全把關。

標準檢驗局每年會排訂抽檢項目，光是購樣經費就達上百萬元，但因市面上產品種類項目繁多，無法每年都全面抽檢，標檢局會依蒐集資訊評估產品風險，優先抽驗風險較高的產品。官員表示，已排定今年抽檢計畫，將嬰幼兒產品列入重點項目，加強市場抽查，但在抽查完成前，項目不便公開。

另外，針對日前發生的折合桌意外，標檢局已表示，會盡快召集業者辦理說明會，並進行市場購樣檢測，預告折合桌為應施檢驗商品，最快半年內開始實施。

標檢局表示，參考資訊包括開放民眾使用的事故通報網站，國內相關新聞資訊，以及美國消費品安全委員會（CPSC）及歐盟非食品消費品快速預警系統（RAPEX）等消費性商品安全相關訊息，同時也會配合消保處、消基會辦理抽驗。

目前已制定的嬰幼兒產品標準共有99項，其中列為應施檢驗商品約有10多種、涉及約30項標準，包括嬰幼兒服飾及服飾附屬品、兒童玩具、兒童自行車、兒童高腳椅、嬰兒學步車、嬰兒手推車、汽車用兒童保護裝置及兒童雨衣等。官員表示，現在正評估將嬰兒床，及由一粒粒磁珠組成的「巴克球」兒童玩具列入應施檢驗商品。

標檢局官員並表示，任何人、機關、法人或團體都可依法向標檢局建議制定、修訂或廢止國家標準，標檢局會針對外界需求依程序優先辦理相關作業，例如近兩年對兒童照護用品等嬰幼兒產品要求較多，就有加強這部分的標準制定工作。

標檢局今年也預計針對兒童玩具有機化學成分增修標準，並與國際標準化組織（ISO）同步更新兒童自行車國家標準；後續規劃制定兒童玩具安全分齡指引，並配合兒少法親子廁所規定，制定商業用換尿布桌標準，讓更多嬰幼兒相關產品，能有安全標準參考依據。（編輯：楊凱翔）1080126