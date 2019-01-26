世紀鋼：扶植離岸風電供應鏈 須適當躉購費率

世紀鋼董事長賴文祥26日發布聲明，世紀鋼全力配合政府政策，積極投入離岸風電相關供應鏈建置，但高資本化投資必須要有適當的躉購費率，才能扶植本土供應鏈成長。圖為世紀鋼興建中廠房。（世紀鋼提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年1月26日

（中央社記者廖禹揚台北26日電）世紀鋼董事長賴文祥今天表示，世紀鋼全力配合政府政策，積極投入離岸風電相關供應鏈建置，但高資本化投資必須要有適當的躉購費率，才能扶植本土供應鏈成長。

賴文祥25日在離岸風電水下基礎製造本土供應商聯合記者會中宣示衝刺離岸風電決心，並表示有信心不會受到費率影響。

不過，世紀鋼今天發布緊急聲明，表示是為全力配合政府政策，才積極興建廠房、落實人才培育、技術引進及建立相關供應鏈，但若沒有適當躉購費率支持，這樣的高資本化投資將會面臨停止的高風險。

賴文祥強調，離岸風電是台灣新興產業，本土供應鏈建立是從零到有，填海造陸、廠房設置、人員培訓到品質提升，都需要高成本投入，也因此需要新台幣5.8元的躉購費率。他也說，國外離岸風電價格逐步下降，都要花費10年以上，台灣要加速國產化在5年內實現，本土廠商不僅要分攤建設成本，也要投入更高的人力及成本來縮短學習曲線的時間。

媒體報導，新光鋼董事長粟明德表示，費率降到5.1元還是有利可圖，對此賴文祥表示不認同，指出新光鋼只是世紀鋼相關供應鏈的一環，未能看到完整成本結構及風險，對費率有所誤解，供應商與下包商仍須仰賴合理躉購費率才能持續投資發展。

賴文祥並感謝丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）率先簽下新台幣165億元訂單，讓世紀鋼與相關供應鏈更有信心投入離岸風電市場，也因此更需要合理躉購費率支持，讓更多開發商願意投入成本，協助培養本土供應鏈。

賴文祥說，離岸風電的成功，可帶來乾淨能源、增加就業機會、協助產業升級、放眼亞洲，最後贏家將是所有台灣人民。（編輯：張均懋）1080126