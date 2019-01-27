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跨縣市工作人口比例 基隆最高澎湖掛零

最新更新：2019/01/27 16:03

（中央社記者潘姿羽台北27日電）跨縣市工作比率最高城市不在南部在北部，主計總處調查，106年跨縣市工作人口比例為10.2%，以基隆市34.58%最高、新竹縣3成居次，官員指出，交通便利、產業聚落是跨縣市工作多寡的關鍵。

1990年代，歌手林強以「向前行」一首歌，道盡年輕人赴台北打拼、滿腔熱血的心情，這樣的場景放在今日也同樣適用，都會區因產業發展興盛，創造大量就業機會，而大眾運輸便利、道路建設也相當完善，讓跨縣市工作成為理所當然的選項。

主計總處最新家庭收支調查便指出，106年跨縣市工作人口比例為10.2%，以基隆市跨縣市人口比例達34.58%最高，新竹縣30.0%居次，新北市則為21.44%、排名第3。

至於基本所得來自居住地以外縣市的比例平均為16.1%，各縣市情況與跨縣市工作人口比例大致呈現同樣趨勢，以基隆市48.33%最高，新竹縣46.83%次之，新北市比例也在3成以上。

主計總處官員表示，從調查結果可看出，台北都會區及新竹科學園區周邊跨縣市工作情形相當普遍；尤其北北基生活圈愈來愈緊密，雙北市的產業多元，交通又十分便利，均讓民眾找工作時，不會被縣市的地理界線給侷限。

家住基隆市的林先生表示，當初找工作時，就是以雙北市為首選，因為工作選擇性多，而且自己開車，從基隆市開到台北市區，不塞車幾乎30至40分鐘就可以到台北市區，至今工作已逾10年，並不覺得跨縣市工作特別辛苦或麻煩。

而嘉義市、嘉義縣的跨縣市工作人口比例分別達17.10%與15.31%，高於平均，主計總處官員說明，嘉義市面積很小，且被包在嘉義縣裡面，因為嘉義的地理條件使然，當嘉義市的人在嘉義縣工作，或是從嘉義縣至嘉義市工作，都會變成跨縣市人口。

至於澎湖、花蓮及台東縣，受地理環境限制，赴外縣市工作的人口比例較低，花蓮及台東均不到2%，澎湖則為0%。

多數人印象中，許多中南部人為了尋求更好的工作機會與發展，會北上工作打拼，但高雄市跨縣市工作人口占比僅3.57%，台南市則為2.21%，並沒有想像中的高。

主計總處官員說明，這項調查對象是以家庭為單位，並詢問家庭內成員的工作地點是在本縣市還是外縣市，如果戶籍地為南部、但在北部工作，就會被列為跨縣市工作人口，但若工作一陣子後，決定在北部成家，且戶籍地遷到北部，就不屬於跨縣市工作人口。（編輯：鄭雪文）1080127

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