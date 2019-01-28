這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
永福樓40年江浙菜老店 不堪高租金2月24日歇業
生活

永福樓40年江浙菜老店 不堪高租金2月24日歇業

隨軍隊來台一待70年 人瑞理髮師永不退休
生活

隨軍隊來台一待70年 人瑞理髮師永不退休

一記耳光救了她一命 納粹生還者憶集中營血淚史
文化

一記耳光救了她一命 納粹生還者憶集中營血淚史

大坂直美澳網封后 日本人讚她魅力十足
運動

大坂直美澳網封后 日本人讚她魅力十足

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國際廢鋼買盤旺 豐興鋼價4個月以來首漲

最新更新：2019/01/28 11:27

（中央社記者韋樞台北28日電）國際廢鋼價格止跌，土耳其和韓國持續大買國際廢鋼，造成廢鋼收購價從上週開始小漲，中部鋼鐵大廠豐興從去年9月25日開漲盤後，4個月來首度調漲鋼筋和廢鋼收購價300元。

豐興鋼鐵表示，最新廢鋼收購價格每公噸調漲新台幣300元，為8100元；鋼筋本週也漲300元，每公噸1萬6900元；型鋼基價平盤，每公噸2萬700元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週漲9美元，每公噸294美元；美國貨櫃廢鋼報價小漲5美元，每公噸漲至270美元；澳洲鐵礦砂每公噸小跌0.55美元，由75.95美元跌至75.4美元。

豐興鋼鐵表示，從去年9月25日廢鋼收購價和鋼筋每公噸上漲新台幣200元後至今，盤價一直處於平盤及跌盤狀態，今天受到國際廢鋼買氣不錯而提升價格，其中土耳其和韓國買家仍持續大買國際廢鋼，帶動國內收購價格提升，國內下游的經銷商和營造商見價格緩漲，開始反手追買鋼筋。

豐興說，值得注意的是，巴西淡水河谷的某處鐵礦上週五遭水壩潰堤淹沒，將影響國際鐵礦砂價格，期貨價格已小漲，今、明兩天要觀察最新報價的變動幅度。（編輯：郭萍英）1080128

地機族