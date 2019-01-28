國際廢鋼買盤旺 豐興鋼價4個月以來首漲

（中央社記者韋樞台北28日電）國際廢鋼價格止跌，土耳其和韓國持續大買國際廢鋼，造成廢鋼收購價從上週開始小漲，中部鋼鐵大廠豐興從去年9月25日開漲盤後，4個月來首度調漲鋼筋和廢鋼收購價300元。

豐興鋼鐵表示，最新廢鋼收購價格每公噸調漲新台幣300元，為8100元；鋼筋本週也漲300元，每公噸1萬6900元；型鋼基價平盤，每公噸2萬700元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週漲9美元，每公噸294美元；美國貨櫃廢鋼報價小漲5美元，每公噸漲至270美元；澳洲鐵礦砂每公噸小跌0.55美元，由75.95美元跌至75.4美元。

豐興鋼鐵表示，從去年9月25日廢鋼收購價和鋼筋每公噸上漲新台幣200元後至今，盤價一直處於平盤及跌盤狀態，今天受到國際廢鋼買氣不錯而提升價格，其中土耳其和韓國買家仍持續大買國際廢鋼，帶動國內收購價格提升，國內下游的經銷商和營造商見價格緩漲，開始反手追買鋼筋。

豐興說，值得注意的是，巴西淡水河谷的某處鐵礦上週五遭水壩潰堤淹沒，將影響國際鐵礦砂價格，期貨價格已小漲，今、明兩天要觀察最新報價的變動幅度。（編輯：郭萍英）1080128