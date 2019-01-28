風電費率將出爐 經部：發展風電產業4變數找均衡

（中央社記者廖禹揚台北28日電）離岸風電躉購費率將在30日出爐，經濟部次長曾文生今天說，希望外界討論不要簡化為價格問題，若要成功發展風電產業，必須考量經濟、金融、產業、法律4大變數，找到有效均衡。

台灣風力發電產業協會今天舉辦論壇，討論台灣離岸風電及產業發展願景與挑戰，經濟部政務次長曾文生致詞表示，外界輿論多集中在躉購費率一個指標上，但經濟部從不認為推動離岸風電是簡單的事，也希望社會不要把離岸風電面臨的各種挑戰簡化為躉購費率這一個簡單的價格。

曾文生說，在風電議題上，不能只看到別人努力的成果，而不去了解努力的過程，更不可能直接採摘別人的成果，若想要有同樣成果，就必須花費足夠努力，台灣還有很多問題必須克服；而要順利推動離岸風電發展，背後涉及問題包括經濟、金融、產業、法律，必須就這幾個變數找到有效均衡，也是經濟部過去一年來積極思考布建的工作。

曾文生說，過去台灣出口許多零組件到全世界，在全球供應鏈占有重要地位，現在推動再生能源發展，不只要建立整體架構，扶植產業發展，還需要有效認證組織與金融單位配合推動綠色金融，對台灣來說都是第一次，在這次風電議題上，對台灣政府、智庫、產業來說，都是面對系統性建立的重大挑戰工作。

中鋼公司董事長翁朝棟在會中受訪指出，台積電、半導體一直是台灣的驕傲，但下個亮點在哪裡，他認為是風電產業，台灣應該必須選擇要「風電」還是「風電產業」，如果只要風電，只要外國團隊來做到好就可以，若想要風電產業，那就必須扶持台灣供應鏈，中下游零組件供應商都必須找台灣，挑戰也更大。

翁朝棟說，國外發展風電產業都要10年以上，台灣國產化目標要在5年內達到，對整個產業都是相當高難度的挑戰，中鋼肩負工程整合使命，會與外國開發商合作來協助，「把一些台灣產業中下游綁起來」。

今年度再生能源躉購費率草案預告期至1月29日，經濟部將在30日上午召開費率審定委員會，預計在當天下午對外正式公布費率。由於今年離岸風電費率在成本部分爭議較多，曾文生表示，會議也將開放太陽光電、風電等業者、產業公協會參與，直接向委員提出說明。（編輯：郭萍英）1080128