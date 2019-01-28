封關倒數3日 台股重回萬點

（中央社記者韓婷婷台北28日電）台股歷經37個交易日萬點下大區間震盪後，今天再度站上萬點大關，其中精神指標台積電大漲超過1%，成為多頭最大支撐力量。分析師表示，狗年封關倒數第3個交易日重回萬點，封關前有機會再挑戰新高。

加權股價指數終場上漲43.72點、漲幅0.44%，收在10013.33點，成交值新台幣926.09億元；除了台積電外，二線光學、蘋果概念股、鴻海集團股多有亮麗演出。

分析師表示，法人去年底有賣過頭的跡象，指數自1月第1週落底後，出現強勁反彈，短線已上漲約700點；不過由於今天量能未能持續放大，台股若要成功回補去年12月5日9971點至10061點的空方缺口，多方還得再加把勁。

分析師認為，台股近期外資回補力道轉強，除了台指期多單部位已超過6萬口外，台指期選擇權買權領先賣權超過5.5萬口，且在現貨市場也出現超過100億元的買超，短線在多頭氣盛下，還有衝高的空間。

法人指出，台股技術面已扭轉偏空趨勢，季線9770點已經正式翻轉向上，且月線9746點即將與季線出現黃金交叉，月線可望拉出吞噬去年12月黑K棒的帶量長紅，若美中貿易爭端有落幕跡象，豬年台股開紅盤後仍有機會向上攻堅。（編輯：張良知）1080128