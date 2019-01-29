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今年市場波動恐加劇 台新銀3投資策略因應

最新更新：2019/01/29 08:50

（中央社記者田裕斌台北29日電）隨著資金退潮造成市場波動加劇，加上美中貿易談判結果將主導今年市場走向，台新金控旗下台新銀行提出「買短不買長」、「低買高賣」、「重息不重價」3大策略。

台新銀投資策略總監莊明書分析，從過去的歷史經驗來看，經濟嚴重衰退的重要徵兆為泡沫破裂，但目前市場尚未出現此現象，雖全球經濟成長速度放緩，市場進入經濟循環末端，對於今年的投資布局，莊明書強調「今年不是Time to say goodbye（說再見的時候），而是Good time to buy（買進的好時機）」。

台新銀理財商品處副總經理盛季瑩也指出，今年市場波動將是常態，建議投資人在操作上應以波動管理、多元布局分散風險為主軸，可加碼債券資產，透過相對穩定的現金流度過市場的震盪；在各季度的布局可採「攻守策略」，第1季、第4季為攻，股債配置比例建議各半，第2季、第3季則是守勢，提升債的比重，而在貨幣配置上，上半年以美元、人民幣、日圓為主，下半年則是看好非美貨幣表現。

台新銀通路營運事業處資深副總經理黃培直表示，今年在投資與配置的規劃上，除了長線布局的操作方式之外，因應動盪的市場走勢，可採取短線的「買短不買長」方式波動操作；因盤勢起伏加劇，不追高的「低接逢高賣」策略，修正時逢低接，避免買在高點；此外，今年投資布局可留意有「息」的債券或股票「重息不重價」。

黃培直解釋，目前美國利率在高峰附近，再調整的空間有限，高收益債的息或是新興市場債經過先前的修正也已經跌到甜蜜點，投資價值浮現，今年是追逐收息資產最適合的一年，此時進場布局，能在較高的利率水準下，享受一段長期穩健的收益；此外，也可選擇將資金投入銀行推出的優惠利率定存，在變動的市況下，讓資產穩定增值。（編輯：楊凱翔）1080129

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