Apple在台徵新人 傳第2間直營店將開幕

（中央社記者吳家豪台北29日電）蘋果公司（Apple）今天更新台灣職缺，釋出12筆零售工作機會，外界推測是為了台灣第2間Apple Store直營店招募人力。中央社記者向Apple查證此事，至發稿為止尚未取得回覆。

蘋果官網今天更新12筆台灣零售職缺，包括技術天才、專家、專員、Market Leader、經理、Store Leader、資深經理、技術專員、Apple Store領導人才培育計畫、營運專家、創新培訓師、商務專家。徵才人數未公布。

以技術天才為例，工作內容說明指出：「在Apple Store，你要維護顧客對Apple的信賴，展現你專業的技術來負責疑難排解和維修產品。」

值得注意的是，上述12筆職缺的工作地點是「台灣的不同工作地點」，並非位於台北101購物中心1樓、2017年7月開幕的台灣首間Apple Store直營店。

遠東集團董事長徐旭東曾在2016年底受訪說，採用旗艦店規格的Apple直營店將進駐大遠百A13新館，該館預計今年在台北市信義區開幕。

國外科技網站9to5Mac去年7月引用「台灣城市論壇」照片指出，蘋果在台灣第2間直營店正在大遠百A13旁施工，結構類似美國芝加哥直營店，採用MacBook式造型屋頂和曲面玻璃牆，但相關消息未獲官方證實。（編輯：鄭雪文）1080129