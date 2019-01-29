螺絲短缺難製造Mac 紐時：iPhone回美生產恐無望

（中央社舊金山28日綜合外電報導）儘管美國向中國發動貿易戰，總統川普也疾呼把相關電子產品移回國內製造，蘋果公司仍不太可能將iPhone手機移回美國生產，因為光是螺絲短缺問題就讓Mac電腦的製造流程延誤。

「紐約時報」（New York Times）報導，2012年蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）在黃金時段的電視節目上宣布，蘋果公司將在美國製造Mac電腦。

這是多年來美國勞工生產的第一款蘋果產品，頂級的Mac Pro會印上「在美國組裝」（Assembled in USA）字樣。

參與這項生產計畫的3位不具名人士指出，當蘋果公司開始要在德州奧斯汀（Austin）製造要價3000美元（新台幣9萬3000元）的Mac Pro，他們竟難以取得足夠的螺絲。

蘋果在中國依賴的工廠能短時間內生產大量客製化螺絲，但德州的螺絲供應商無法辦到。

蘋果的委託製造商所依賴的德州工廠有20名員工，每天最多只能生產1000顆螺絲，因此讓Mac Pro的測試受限。

這些消息人士還透露，螺絲短缺是造成Mac Pro開賣時間延後數個月的問題之一。在蘋果準備量產Mac Pro之前，他們已經從中國訂購大量螺絲。

假設蘋果試圖把大量生產線撤出中國，他們將面臨問題，蘋果在德州的挑戰已證明這一點。蘋果發現，沒有任何國家可匹敵中國規模、技術、基礎設施及成本的綜合成效，美國當然也比不上。

各界會發現中國是蘋果最重要的市場之一，但過去一個月，這種依賴帶來的風險已變得明顯可見。蘋果2日宣布16年來首度下修財測，主因是中國的iPhone銷量下滑。

假設川普政府針對中國生產的手機課徵關稅，這是川普揚言要做的事情，蘋果公司可能會面臨更大的財務壓力 。

一位不具名的蘋果主管表示，蘋果公司已加強尋找多元化供應鏈的方法，目前集中鎖定印度和越南市場。

這名知情人士還說，蘋果公司高階主管們越來越擔心，因為中國與美國的政治緊張局勢日益加劇且帶來不可預測性，蘋果產品的製造嚴重依賴中國是具有風險的。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）1080129