智慧手機市場入嚴冬 首季產量估年減1成

（中央社記者江明晏台北29日電）研調機構TrendForce調查指出，2019年第1季智慧型手機市場進入嚴冬，生產總量年減10%，其中，蘋果首季生產總量將年衰退近26%，市占排名滑落至第3名，被華為超越。

研調機構TrendForce調查指出，2018年第4季多數智慧型手機品牌皆受到市場需求疲弱而放緩生產節奏，著重成品庫存控管，使得生產總數僅持平去年第3季，約3.83億支。然去年第4季市場銷售表現欠佳，導致品牌廠面對2019年第1季的生產計劃更趨保守，再加上手機零組件價格走跌，廠商拉貨態度相對被動，預估第1季的智慧型手機生產總量將持續衰減至3.07億支，較去年同期衰退10%。

若以品牌區分，TrendForce對第1季全球智慧型手機的生產總量預估，前6大排名分別為三星、華為、蘋果、小米、OPPO以及Vivo，排名第1的三星自去年下半年開始調整產品策略，正面迎戰中國品牌主打的高規格行銷。以今年第1季的生產表現來看，J系列仍舊獨挑大梁，占比將近5成，預估三星第1季將以站穩7000萬支的生產總量為目標。

第2名的華為在一片低迷的智慧型手機產業中一枝獨秀，預估第1季生產數量將達到4600萬支，較去年同期成長近10%，然而，無論是中美貿易戰，或是近日歐洲對中國電信設備的疑慮，都加深華為後續發展的不確定性。

蘋果去年第4季開始就屢次傳出調降生產目標，而TrendForce預估，蘋果第1季生產總量將僅有4150萬支，較去年同期衰退近26%，市占排名滑落至第3名。

小米在連續8個季度的成長之後，於去年第4季首度出現衰退，生產總數約3000萬支。TrendForce指出，預估首季小米生產總數約為2600萬支，與去年同期相較衰退12%。

OPPO與Vivo去年第4季受到中國內需市場飽和以及華為在中國市場銷售告捷的影響，生產總數分別為2900萬支以及2410萬支，皆較去年第3季衰退。預估2019年第1季 OPPO、Vivo除了以去化成品庫存為目標外，也將透過新一代的旗艦機種的發表維繫市占率，生產數量預估將分別約2300萬支及2000萬支。

TrendForce指出，從智慧型手機短期發展來看，眾品牌將持續優化各式硬體配置為主，主要集中在螢幕、鏡頭、生物辨識解鎖及記憶體等四大領域；長期而言，品牌廠必須跳脫單純的硬體開發並轉往諸如軟體研發或周邊商機，才有機會繼續擴大市占。（編輯：郭萍英）1080129