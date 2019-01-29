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許勝雄：全球經濟嚴苛 台灣外冷內溫

最新更新：2019/01/29 16:51
新金寶集團29日舉辦旺年晚會，集團董事長許勝雄表示，全球經濟不景氣，2019年台灣經濟屬於「外冷內溫」，內溫的原因是有政府投資、台商回流設廠及觀光業刺激消費。中央社記者吳家豪攝　108年1月29日
新金寶集團29日舉辦旺年晚會，集團董事長許勝雄表示，全球經濟不景氣，2019年台灣經濟屬於「外冷內溫」，內溫的原因是有政府投資、台商回流設廠及觀光業刺激消費。中央社記者吳家豪攝　108年1月29日

（中央社記者吳家豪台北29日電）新金寶集團今天舉辦旺年晚會，集團董事長許勝雄表示，2019年全球經濟「烏雲罩頂」，可能是更嚴苛的環境，台灣經濟屬於「外冷內溫」，內溫的原因是有政府投資、台商回流設廠及觀光業刺激消費。

許勝雄說，國際貨幣基金（IMF）已兩度下修2019年全球經濟成長率，目前預估全球經濟今年成長率3.5%、美國經濟成長率2.5%、歐盟經濟成長率1.6%， 均低於2018年成長率；日本今年經濟成長率預估為1.1%，與去年持平；中國今年經濟成長率預估為6.2%，低於去年；台灣經濟成長率今年預估為2.41%，也低於去年。

許勝雄說，過去台灣經濟都是「外熱內冷」，2019年比較像「外冷內溫」；所謂「內溫」的原因是前瞻計畫包含許多政府投資，另外有很多台商因為美中貿易摩擦的關係，有機會回到台灣投資設廠；在服務業領域也可透過觀光刺激消費。

他表示，兩岸和平穩定其實對台灣經濟很重要，未來兩三年內美中貿易摩擦大概很難全面且快速解決，會有很多情況發生，將影響全球經濟。

許勝雄指出，新金寶集團在全球布局，面對供需變化，新金寶集團已經「準備好了」。對所有消費者而言，會面臨物價上漲的壓力，因為重新布局必然會影響過去產業鏈的優勢成本，產生「短鏈」或「斷鏈」的影響。

他說，新金寶集團在泰國已經有4個工廠可以不開燈進行生產，在生產能力、品質、交期方面，海外工廠在比較嚴苛的環境下仍然能保有競爭力。（編輯：王永志）1080129

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