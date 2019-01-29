新金寶拚垂直整合 列印系統單晶片第4季量產

（中央社記者吳家豪台北29日電）新金寶集團執行長沈軾榮今天表示，集團子公司通寶半導體開發的列印系統單晶片（SOC）將於今年第4季量產，透過垂直整合可享有5到6年領先優勢，未來還將推出影像處理晶片。

新金寶集團今天在南港展覽館舉辦旺年晚會，總桌數394桌，包括旗下代工廠金寶及金寶子公司泰金寶、康舒、凱碩，總參加人數約3900人。現場抽獎總獎額約新台幣1600萬元，最大獎項為10萬元，晚會邀請動力火車、郭書瑤、葉秉桓、Hot Shock等藝人表演。

沈軾榮受訪指出，集團轉投資的通寶半導體成立於2016年，成員約80人，來自美商高通的影像處理團隊；經過兩年多的努力，通寶開發的列印系統單晶片可望在今年第4季量產，以日系和美系客戶為主，屆時通寶將成為全世界唯一的列印系統單晶片供應商，可享有5到6年的領先優勢，未來還將推出影像晶片，也不排除通寶可能IPO（初次公開發行）。

沈軾榮說，通寶開發的列印系統單晶片除了導入新金寶集團自有品牌產品外，也會對外銷售，在列印產業的垂直整合從系統單晶片做起，涵蓋設計、零組件整合、加工、組裝等，提供客戶一整套的服務。

回顧去年，沈軾榮表示，金寶和泰金寶在2018年交出不錯的成績單，業績成長超過13%。2018年對所有公司都是前所未見的狀況，受美中貿易摩擦的影響，有些公司準備到東南亞設廠，金寶和泰金寶是少數能從中受惠的公司，因為在泰國營運超過30年，在菲律賓超過18年，已相當在地化。

他說，新金寶集團在東南亞的員工數去年超過3.5萬人，到今年底預計會超過5萬人，已成為東南亞最大的電子製造商；這次在美中貿易戰當中占到一座「橋頭堡」，享有領先地位，也從中發現許多新的商機。

沈軾榮表示，集團轉投資的機器人公司經過3年努力越來越成熟，是台灣唯二生產服務型機器人的公司之一，去年銷量超過300台，今年銷量將上看1000台到1500台，同時將開始跨入中國、菲律賓、泰國等市場。

整體而言，沈軾榮認為，美中貿易戰是新金寶集團40年來難得的大好機會，看好2019年業績將優於2018年，且智慧家電出貨量將翻倍。

他強調，為因應客戶的訂單需求，2019年是新金寶集團大舉擴廠的一年，需要在東南亞擴大生產基地，今年計劃在泰國增加12萬平方公尺的廠房，菲律賓會增加5萬平方公尺的廠房，在中國湖南省也會增加40萬平方公尺的場地。等到新產能開出後，業績應該會提升不少，看好2020年成長幅度更大。（編輯：林孟汝）1090129