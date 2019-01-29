九合一選後房市未見轉好 雙北桃竹盤整修正

（中央社記者韋樞台北29日電）國泰建設晚間發布2018年第4季國泰全國房地產指數，統計發現九合一大選後單月房市量價無數據顯示好轉，未來仍要謹慎以對，預期整體房市，特別是雙北和桃竹區將維持盤整修正。

國泰建設與政治大學台灣房地產研究中心共同發布最新國泰全國房地產指數統計，與2018年第3季相較，2018年第4季呈現價漲量縮，但與2017年同季比較則呈價量俱穩。

觀察六都表現，去年第4季可能成交價相較第3季，除新北市平均成交價每坪新台幣37.19萬元，下跌3.1%外，其他地區均上漲3.01%到13.31%不等，其中台北市平均成交價每坪81.15萬元，上漲3.01%，桃竹地區平均成交價每坪24.89萬元，上漲13.31%；相較2017年同季，除雙北地區下跌外，其他地區均穩定或上漲。

各地區成交量指數去年第4季相較第3季，除台北市為270.86，下跌6.23%；台南市219.35，上漲 21.26%，維持穩定外，其他四都均減少3成以上，其中以桃竹地區成交量指數202.57，下跌39.36%最多；相較2017年第4季，除新北市減少外，其他地區成交量均呈穩定或增加。

國泰建設表示，2018年第4季受到九合一選舉影響，房市買氣表現不盡理想，都市更新條例修正案通過雖為房地產市場帶來可能的利多，但近期兩岸關係緊張及政治紛擾情勢，可能對未來國內房市景氣造成外在震盪干擾。

國泰建設指出，九合一大選後拼經濟替房市創造利多題材，但選後單月價量表現並無數據顯示轉好，面對未來房地產市場仍應審慎以對。

整體而言，2018年房市表現較2017年佳，但長期來看，成交量仍處相對低檔，對未來是否復甦仍有不確定性。預期整體房市特別是台北、新北及桃竹地區，仍將維持盤整修正的格局。（編輯：林孟汝）1080129