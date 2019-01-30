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智崴飛行劇院進駐台北 估每年吸引30萬人次

最新更新：2019/01/30 12:51
體感設備大廠智崴負責營運的智崴全球30日宣布i-Ride TAIPEI飛行劇院於台北微風南山商場開幕，智崴集團執行長歐陽志宏（右）、智崴全球總經理何珮琪（左）出席開幕典禮。中央社記者吳家豪攝 108年1月30日
體感設備大廠智崴負責營運的智崴全球30日宣布i-Ride TAIPEI飛行劇院於台北微風南山商場開幕，智崴集團執行長歐陽志宏（右）、智崴全球總經理何珮琪（左）出席開幕典禮。中央社記者吳家豪攝 108年1月30日

（中央社記者吳家豪台北30日電）體感設備大廠智崴集團負責營運的智崴全球今天宣布i-Ride TAIPEI飛行劇院於台北微風南山開幕，投資逾新台幣2億元，預估每年將吸引30萬人次，未來全台飛行劇院將上看3到5座。

i-Ride TAIPEI占地約300坪，採用巨型球幕設計和6軸平台技術，搭載電子式動作平台，可模擬各種瞬間加速。播出的影片「飛越台灣」歷時3年拍攝完成，內容包含台灣地景和節慶特色，例如鵝鑾鼻、三仙台、蘭嶼、池上、西螺大橋媽祖繞境及台南鹽水蜂炮等，搭配風、水霧及氣味等特效。

智崴集團執行長歐陽志宏受訪表示，i-Ride飛行劇院迄今已遍布全球4大洲、超過30個知名景點及主題樂園。i-Ride TAIPEI採用最先進的技術，預計今年4月起將推出教育性質的影片和快閃影片，可體驗動漫與科幻場景，預估每年將吸引30萬人次。

不過，歐陽志宏指出，i-Ride TAIPEI因場地空間有限，智崴可能在台灣其他地點興建更多飛行劇院，目前評估可能在台北另外蓋一座，在台中新建一座，未來全台飛行劇院總數將上看3到5座。（編輯：郭萍英）1080130

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