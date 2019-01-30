張善政：台灣是資安事件匯集點 應提高警覺

（中央社記者吳家豪台北30日電）前行政院長張善政今天邀請和沛科技創辦人翟本喬、電腦駭客工程師陳盈豪直播談資安，張善政說，因為對岸有個「老大哥」，讓台灣成為資安事件的匯集點，大家應該要提高警覺。

張善政表示，台灣有一個非常特別的處境，因為對岸有個「老大哥」（指中國大陸），對台灣常「毛手毛腳」，並面臨世界上各種駭客攻擊，甚至前陣子晶圓代工廠龍頭台積電也發生資安問題。

張善政提醒，民眾、企業和政府不要認為台灣是小國家，事實上台灣在國際網路裡絕對是資安事件的匯集點，大家應該要更有警覺性。

他表示，以前政府曾要求微軟提供原始碼（source code），當時微軟抗拒了一陣子，並舉辦研討會介紹微軟如何做資安，最後還是提供原始碼。但這項作法後來沒有延續，因為實務上有難度。

張善政認為，資安漏洞與防禦是「道高一尺，魔高一丈」，每天都在變化，即使有很多道理和原則，最終還是要動手做，透過實戰了解。

對於網友提問台灣該如何強化資安，翟本喬表示，首先是民眾要提高自覺性，例如資料一定要有備份，而且要存在不同地方、使用不同的機制。其次是自己是否擔心資料被洩漏出去，如果擔心的話，就永遠不要放在網路上，可以存在隨身碟裡比較好。

翟本喬建議，民眾可以明確區分工作用和娛樂用的設備，例如工作用的設備就不上臉書、不看YouTube，只裝工作用的軟體。娛樂用的設備就可以什麼軟體都安裝，但是裡面不要存放真實資料。

翟本喬提醒，有一種攻擊模式是基地台和手機串通，透過基地台通訊把手機裡的資料傳給駭客，而且外界無法得知。如果要增強安全性，基地台和手機最好不要是同一家公司的產品，可以選擇敵對的廠商，因為會互相抓對方的漏洞。

陳盈豪說，雖然Google會審核各家廠商的手機搭載的Android系統，但主要是審核相容性，以確保所有App都能順利運作；如果手機硬體和軟體都由同一家廠商掌控，外部檢測很難找出問題。

陳盈豪指出，其實手機系統的漏洞一直都有，一旦被駭客取得最高使用權限（Root），其他所有App的資料都會被取得，駭客甚至可以找到受害者Gmail裡的文字和LINE文字訊息並回傳給駭客。如果使用者對手機系統有疑慮，只能看使用者是否願意相信手機製造商不會做壞事。（編輯：林興盟）1080130