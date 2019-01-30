智崴營收估增雙位數 飛行劇院人次上看1400萬

（中央社記者吳家豪台北30日電）體感設備大廠智崴集團執行長歐陽志宏今天說，今年將加強布局中小型體感設備並深耕中國市場，預估今年全球飛行劇院參觀人次將上看1400萬，營收可望成長雙位數百分比。

智崴集團負責營運的智崴全球今天宣布i-Ride TAIPEI飛行劇院於台北微風南山開幕，採用巨型球幕設計和6軸平台技術，搭載電子式動作平台，可模擬各種瞬間加速；硬體與軟體合計投資逾新台幣2億元，預估每年將吸引30萬人次。

歐陽志宏受訪指出，智崴已在全球超過30個據點興建飛行劇院，去年參觀人次超過1200萬；今年在中國、美國、歐洲、中東都有案子進行，美國時代廣場也將在今年底前開幕飛行劇院，讓觀光客更了解紐約特色，預期今年飛行劇院總數將達38到39座，參觀人次可望上看1300萬到1400萬。

他說，智崴飛行劇院從去年開始進軍中國市場，今年會持續深耕，看好2021年中國飛行劇院總數將超過美國和歐洲；智崴預估2022年全球飛行劇院總數將達100座，到時每年參觀人次可望超過3000萬。

歐陽志宏表示，智崴飛行劇院的全球市占率約50%到60%，因為有技術優勢，銷售價格也是業界最高，競爭對手只能用低價搶市場，未來智崴飛行劇院的成長空間還很大。

歐陽志宏說，智崴去年底在日本東京台場推出旗下首座中小型體感設備，占地約30坪，採用12人座位，每月吸引約1萬人參觀，今年開始中小型體感設備成長會更快，主因各大商場需求提高，轉向主打體驗式消費來滿足顧客。

他表示，過去幾年智崴營收都成長雙位數百分比（10%以上），隨著中小型體感設備加強布局、中國飛行劇院數量增加及在亞洲拓展自營據點，看好今年智崴營收也將成長雙位數百分比。（編輯：郭萍英）1080130