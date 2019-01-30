力成去年每股賺8.02元 創8年來高點

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）力成去年第4季獲利新台幣13.61億元，每股稅後純益1.75元。去年全年獲利62.34億元，每股稅後純益8.02元。法人指出，力成去年獲利是8年來高點。

記憶體封測廠力成今天下午舉辦法人說明會。

力成去年第4季合併營收166.39億元，比第3季182.76億元減少8.9%，較前年同期167.16億元減少0.5%。

力成指出，去年第4季NAND型快閃記憶體（NAND Flash）封測業績季減7.8%，動態隨機存取記憶體（DRAM）季減8.3%，邏輯IC季減約3.3%。封裝營收季減7.2%，年減1.8%，測試季減12%，年減5.7%。此外，高階記憶體和邏輯IC存貨調整，單季業績受到美中貿易戰影響。

力成去年第4季合併毛利率18.2%，較第3季21.5%減少個3.3百分點，比前年同期21.5%減少3.3個百分點。合併營業利益20.19億元，合併營業利益率12.1%，較第3季15.4%減少3.3個百分點，較前年同期15.5%減少3.4個百分點。

力成指出，去年第4季產能利用率減少，影響毛利率表現，測試稼動率跌破7成，約6成多。

力成去年第4季歸屬母公司業主淨利13.61億元，較第3季19.03億元減少28.5%，較前年同期16.55億元減少17.7%。去年第4季每股稅後純益（EPS）1.75元，遜於去年第3季EPS 2.45元和前年同期EPS 2.12元。

法人表示，力成去年第4季獲利是3個季度以來低點。

從產品服務來看，力成去年第4季封裝占比68%，測試占比32%，測試其中有8%是系統級模組測試。從產品類別看，動態隨機存取記憶體占比29%，快閃記憶體占比45%，邏輯IC占比26%。

從去年全年來看，力成合併營收680.39億元，較前年596.32億元成長14.1%，創下新高。合併毛利率20.3%，較前年21.3%減少1個百分點。合併營業利益97.82億元，合併營益率14.4%，較前年15.2%減少0.8個百分點。

力成去年全年稅後淨利62.34億元，較前年58.49億元成長6.8%，去年每股稅後純益8.02元，優於前年EPS 7.51元。法人指出，力成去年獲利是2011年以來高點。（編輯：楊玫寧）1080130