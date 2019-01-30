衝刺行動業務營收 中華電今年將力推購機綁約

（中央社記者江明晏台北30日電）中華電信今年資本支出290億元與去年相比持平，今年行動資本支出減少，主因今年4G優化告一段落，5G尚未開台，中華電也努力在今年推出購機綁約方案，讓市場走向更高資費。

中華電信今天舉辦法說會，公布自結2018年第4季暨全年合併營運成果，第4季合併營收新台幣554.6億元，較2017年同期減少8.9%；歸屬於母公司業主淨利為84.2億元，減少3%；每股盈餘1.09元。

中華電信董事長鄭優表示，2018年第4季市場競爭仍然激烈，但在各個領域成功鞏固客戶數，行動業務部分，中華電持續以36.3%的行動客戶數市占率及37.8%的行動營收市占率，站穩行動市場領導地位。中華電將持續於2019年推出多元資費方案與產品組合，盼鼓勵市場往更高價的資費方向發展。寬頻與MOD客戶數持續領先市場，寬頻客戶數於第4季達450萬戶，MOD客戶數則突破200萬戶。

展望2019年，中華電將提升整體業務績效，力拚帶動資通訊業務在2019年反轉向上，IDC業務的營收與網路流量在2018年不斷成長，板橋IDC也展開第三期建置。

中華電表示，今年資本支出290億元與去年實際資本支出286億元相比持平，今年在行動資本支出約有76億元，和去年相比減少，主因是2018年致力在網路品質優化，今年4G優化建設告一段落，而5G尚未開台，暫時還沒資本支出。

去年499吃到飽方案引爆申辦熱潮，低價資費搭配單機銷售較多，中華電也承諾，整體資費綁約方案，今年行動業務將加強購機合約銷售，是衝刺今年行動業務營收重點。

另外，中華電2019年財測，全年合併營收估為2205.6億元至2229.1億元，年增2.4%至3.5%，每股盈餘4.4元至4.6元，較去年微減0.18元或增加0.02元，法人詢問營收增加原因，中華電回應，主要因為資通訊專案收入、網際網路應用加值及MOD營收增加，抵銷語音服務持續被VoIP取代、行動服務營收持續受市場競爭因素減少的影響。（編輯：林孟汝）1080130