台苯兩派言和 總經理吳清典釋善意

（中央社記者韋樞台北31日電）陷入經營權之爭的台苯今天舉行股臨會，但市場派和公司派有言和默契。公司派董事孫鐵漢透露，台苯總經理吳清典8日釋善意，以公司和諧為前提與市場派言和，將由林文淵擔任董事長。

同時雙方初步規劃11席董事人選，其中公司派占5席，市場派占6席。公司派和市場派董事均為法人代表，出線機會較高者包括公司派的吳清典、劉正元、趙國帥、仲崇國，及獨董張國欽；市場派的林文淵、陳建甫、李勝琛、孫正強，獨董為簡金成與許高威。

雙方言和後，市場派董事林文淵也接受公司派的善意，由於未來市場派席次較多，根據市場派初步的規劃，董事長兼總執行長為林文淵、副董事長為劉正元、總經理為陳伯元。

孫鐵漢表示，他願意與市場派言和，最關鍵點是吳清典在1月8日向他表達兩派相爭下去無意義，且對公司治理、經營前景與和諧均無好處，因此他在10日向市場派遞出言和想法，雙方也達成默契，希望結束經營權之爭。

孫鐵漢說，雙方言和之後，未來他不在新任董事會中，他不再多說什麼，未來將退隱江湖，回歸百姓生活。

市場派和公司派從2016年之前便開始相爭，究竟台苯這家中型的石化公司，為何會成為兩派相爭多年的標的，孫鐵漢不願透露究竟爭奪標的為何，只說「半年到1年後再解密」。（編輯：楊凱翔）1080131