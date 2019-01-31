翁朝棟致中鋼員工信 做好工安一個都不能少

（中央社記者韋樞台北31日電）中鋼公司去年創下新台幣4006億元合併營收紀錄，董事長翁朝棟今天發出公開信，列出今年8項工作重點。首要就是「工安」，工安缺失不可重犯，做好工安一個人都不能少。

中鋼2018年合併營收4006.65億元，稅前盈餘318.91億元，不但創下歷史新高，更達成翁朝棟在去年股東大會上許下希望年營收能達4000億元高峰的宏願。

翁朝棟今天發出公開信，列出今年8項工作重點。第1點就是「強化工安意識，落實安全第一」。由於去年有中鋼同仁和協力廠商發生意外，他說，這種哀痛永遠無法彌補，從此刻起，中鋼、集團同仁及協力夥伴，確實做好工安，一個人都不能少。

另外值得注意的是，中鋼頗有意精進轉投資事業，今年8大工作重點中明列「檢討轉投資事業，聚焦鋼鐵本業」。翁朝棟說，面對不穩定的經營環境，將透過診斷檢討精進，提升轉投資事業經營績效。

同時藉由調整產業組織規模與產品結構，擴大業務整合與彈性，以強化海外鋼鐵事業經營體質，降低國際貿易戰衝擊；此外，面對離岸風電與軌道工程業務，持續聚焦收斂，協助建構優質本土供應鏈，提升產業競爭力。

翁朝棟也要求各單位盤點3項工作智能化的重點來推行。他強調，運用AI技術發展智慧製造是全球鋼廠趨勢，中鋼將結合ICT產業，將人工智能科技導入鋼鐵製程，建立智能產銷系統，以縮短交期、提升準交率，落實精實生產，降低成本，推動公司邁向精緻鋼廠。

翁朝棟同時以「易經．乾卦」的堅硬和純粹精神，期勉同仁精益求精，朝向中鋼下一個50年奮進。（編輯：鄭雪文）1080131