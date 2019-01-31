北台灣待售建案再飆新高 慎防價格承壓

根據統計，2018年第4季北台灣銷售中新成屋和預售屋的建案多達1480個，年增逾1成，創歷史新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北31日電）房市研究單位住展雜誌統計發現，2018年第4季北台灣銷售中新成屋和預售屋的建案多達1480個，年增逾1成，創歷史新高。住展雜誌提醒，供給量大增，勢必對價格造成重壓。

住展雜誌統計，北台灣去年第4季銷售中新成屋、預售屋建案達1480個，較第3季增加48個、季增約3%，再創歷史新高，且連續3季刷新新高紀錄；若與2017年同季相比，增加137個、年增幅逾10%；若再回溯到2013年第1季的房市多頭高峰相比，銷售建案數更大增9成。

住展雜誌統計出北台灣銷售中建案數量最多的行政區，依序為竹北（84個）、桃園（72個）、中壢（67個）、淡水（53個）、林口（46個）。這些建案大都位於當地的重劃區，其中除了淡水之外，其他區域已緩慢減少。

住展雜誌企研室經理何世昌分析，淡水建案不減反增，主要是去年交屋後重新推出的建案增加，且先前1字頭建案成交熱絡，業者看準輕軌通車題材，讓利幅度減少，以致於成交轉冷，賣不掉的建案又大增。

何世昌表示，自2013年至今，銷售中建案幾乎多逐季成長，僅少部份季度減少，顯示賣壓正在不斷加重。

何世昌指出，銷售中建案數快速增加，但去年的買氣回升度卻趕不上供應量的增速，即使部分建案銷售率不錯，但要賣到完銷撤場的難度依舊很高，以致銷售中建案數量不斷衝高。

他提醒，市場累積多年龐大的賣壓不可能平白消失，若長期累積下去，勢必造成價格上的極大壓力，開發商勿輕忽警訊。（編輯：趙蔚蘭）1080131