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海外資金匯回 財政部解釋令提3態樣可免課稅

最新更新：2019/01/31 17:11

（中央社記者邱柏勝台北31日電）台商海外資金匯回，最在乎課稅議題。對此財政部今天發布解釋令，明定個人匯回海外資金不用課稅的3種態樣；且若屬應稅的海外所得，只要主動申報補繳，除加計利息外，免予處罰。

財政部表示，個人匯回海外資金免課稅的3種態樣，包含1、非屬海外所得的資金；2、屬於海外所得但已課稅的資金；以及3、雖屬尚未課稅的海外所得、但已經逾核課期間的資金。此外，解釋令規定相關認定原則與應提示文件，供徵納雙方參考，希望藉此消除外界誤解及疑慮，增加台商資金回流投資意願。

財政部表示，所得基本稅額條例是針對我國居住者個人的「海外所得」而非「海外資金」課稅，由於海外資金的構成因素及來源眾多，且多數個人對稅法規範普遍認知不足，也不像營利事業有設帳保存憑證習慣，因此解釋令規定個人得提出對自己有利的資金來源證明文件，自行辨認匯回海外資金構成內容。

財政部指出，只要不具所得性質者，例如海外投資本金或減資退還款項、海外借貸或償還債務款項、海外金融機構存款本金及海外財產交易本金等，都不會涉及所得稅問題。

財政部進一步說明，即使海外匯回資金含有海外所得性質，只要符合3種情況，也不用課稅，包括個人於取得海外所得年度，不具我國居住者身分；其次是個人於取得海外所得年度具我國居住者身分，但已申報課稅；以及個人於取得海外所得年度具我國居住者身分且未申報課稅，但依提示資料辨別所得年度已逾核課期間。

另外，我國居住者個人若有核課期間內尚未申報課稅的海外所得，不屬於上述3種態樣，也可依稅捐稽徵法規定自動補報，如有應補繳基本稅額，得適用海外稅額扣抵以避免重複課稅，補繳的稅款除加計利息外，將免予處罰。（編輯：黃國倫）1080131

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