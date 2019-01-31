外籍移工跨境匯款沙盒實驗獲准 5月底前開辦

（中央社記者田裕斌台北31日電）金融監督管理委員會通過港商易安聯台灣分公司及統振申請外籍移工跨境匯款的2個監理沙盒實驗案，最晚5月底前開辦。

金管會表示，兩個監理沙盒實驗案在發文後3個月內開始實驗，相當最晚在5月底前開辦，期間1年。

金管會表示，目前一般銀行跨境匯款的國內手續費介於400元至1100元之間，且匯款人還需支付海外清算銀行及受款人所在地解款銀行處理費用，以外籍移工薪資匯款具有小額、定期等特性分析，光花在手續費的比重比一般商業性匯款高。

金管會指出，外籍移工受限於交通、工作、語言、時間等因素，不易親臨銀行辦理匯款，銀行現有服務也可能未能有效滿足外籍移工需求；且根據勞動部統計，去年底外籍勞工人數達70萬人，由於監理沙盒案屬一次性收費，並介於150元至300元之間，比銀行現行最低收費400元還低，以每人匯款1次計算，整體外籍移工就至少省了手續費7000萬元至1.75億元間。

其中，港商易安聯的方案「小額跨境匯款金融科技創新實驗」參與實驗對象包括越南、印尼、菲律賓3個國家持有台灣居留證的外籍移工，每人每筆匯款限額3萬元、每日累計限額7萬元、每月累計限額10萬元、每年累計限額50萬元，易安聯並與上海商銀合作，用戶可在自動櫃員機(ATM)、網路銀行、銀行及超商繳款。

至於統振的方案「外籍移工薪資匯款金融科技創新實驗」參與實驗對象包括越南、印尼、菲律賓及泰國持有居留證的外籍移工，每人每筆匯款限額3萬元、每月累計限額7萬元、每年累計限額36萬元，用戶繳款地點則包括超商及統振4個自營門市。（編輯：楊玫寧）1080131