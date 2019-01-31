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中信金儲備幹部徵才 預計招募逾60名菁英

最新更新：2019/01/31 19:33

（中央社記者田裕斌台北31日電）中信金控今天表示，今年儲備幹部（MA）計畫起跑，預計延攬逾60名商管、理工、資訊等各界菁英人才。

中信金表示，今年「MA計畫」除了招募經營管理、財務管理、數位金融3組之外，旗下中國信託商銀特別將法人金融組更名為國際金融組，積極培養未來海外優秀戰將，並新增數據科技組網羅大數據及人工智慧（AI）人才，加上原有個人金融、資本市場、風險管理，以及台灣人壽的保險數位、投資交易等領域，共計招募10個組別、超過60名海內外各國好手。

中信金指出，在2年培訓養成規劃中，提供量身打造的金融專業及共通學程，透過系統性輪調培養扎實的業務專業，可讓MA親身參與華頓商學院大師講座或香港、澳洲、紐約等全球論壇，提升國際視野與跨界思維，通過層層考驗脫穎而出的MA將於結訓後升任經理，成為獨當一面的專業經理人。

中信金說，「MA計畫」海內外報名收件自即日起至3月31日止，為了讓有意應徵者了解計畫內容，將在3月前進台灣大學、政治大學、清華大學、成功大學、中央大學、中山大學舉辦說明會，3月24日也將在南港中國信託金融園區舉辦金控總部說明會。（編輯：蘇志宗）1080131

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