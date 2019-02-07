美中單月貿易逆差縮減 整體逆差趨勢仍擴大

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國總統川普在國情咨文中強調要削減對中國的鉅額貿易逆差，但在美國經濟穩健帶動國內進口需求下，今年對北京的貿易逆差可能再度擴大。

彭博報導，根據美國商務部今天公布最新的11月貿易數據顯示，美國2018年1到11月對中國的商品貿易逆差大增376億美元，增幅達10.9%。

儘管美國11月單月對中國貿易逆差縮減52億美元，但去年前11個月的貿易逆差來到3823億美元，這個金額是美國對第二大貿易逆差國墨西哥的5倍，顯示美國對中國貿易逆差持續擴大的趨勢難以扭轉。

這項報告也凸顯月度貿易數據的劇烈變動，尤其在美中貿易戰影響兩國出口的數量和時間。

貿易數據另顯示，儘管川普政府對銷美中國貨品加徵關稅，美國消費者與企業仍繼續自中國購買相關產品，2018年前11個月自中國進口的商品，較2017年前11個月增加7%。對關稅加徵恐上調的預期，也促使美國企業提前自中國購入貨品囤積；中國商品約佔美國進口總額的1/5。

在航太、電子和電信等先進科技領域，美國對中國的貿易逆差也在擴大。美國去年前11個月從中國進口這類先進科技金額增加60億美元，來到1601億美元。（譯者：劉淑琴/核稿：陳亦偉）1080207