旺宏董事長吳敏求堅持自律 專利戰擁優勢

旺宏董事長吳敏求除了在工作上自律及堅持外，對美食也有他的堅持，魚料理他偏好廣東蒸魚。中央社記者張建中攝 108年2月7日

（中央社記者張建中新竹7日電）旺宏董事長吳敏求有許多堅持，不只堅持不用手機，堅持親跑客戶，對美食也有堅持，魚料理中他特別偏好廣東蒸魚；旺宏在他的領軍下，堅持自主研發，在多次專利戰中扳倒「大鯨魚」。

吳敏求的生活作息規律、自律，晚上8時多就寢，早上3、4時起床做運動，真正做到早睡早起。

工作上，他堅持親自跑客戶，每年會出差4次拜訪歐洲、美國等地海外客戶，這讓旺宏的業務人員備感壓力，無不上緊發條。

對於美食，吳敏求也有所堅持，魚料理他偏好廣東蒸魚，認為蒸魚要好吃，要蒸到魚肉跟魚骨頭要離又不離，時間要剛好。

吳敏求也喜愛平民美食，新竹揭家牛肉麵的滷味，還有台北龍門客棧的水餃、麵及滷味都是他美食口袋名單。

吳敏求也會親自下廚，談到拿手菜，他說是牛筋炒青椒；將牛筋煮爛後，切成一小塊一小塊，再加大蒜苗、青椒炒，就很美味；在自家公司員工餐廳用餐，吳敏求喜歡跟大家一起排隊，這也是他的一個堅持。

旺宏在他的帶領下，堅持自主研發，至今已擁有全球超過7000件專利，其中，2017年共獲得477件專利，平均1天即獲得1件以上專利，讓旺宏得以多次在專利戰中能以「小蝦米」之姿扳倒「大鯨魚」。

連編碼型快閃記憶體(NOR Flash)大廠飛索(Spansion)與全球第2大儲存型快閃記憶體(NAND Flash)廠東芝(Toshiba)對上旺宏，都還是得付出和解金，可見長年堅持自主研發，讓旺宏在專利上已奠定國際級實力。

當全球掀起一波波抵制華為行動，國內工研院與資策會今年起也接連開始管制華為手機使用內部無線網路，維護資訊安全，大老闆們用什麼品牌手機成為媒體關注的新焦點。

相較台塑集團總裁王文淵有兩支手機，一支是蘋果，一支是華為手機。吳敏求是既不用蘋果，也不用華為，而是多年來不用手機。他說，「反正有事我會找秘書，秘書也都知道我在哪」。（編輯：張良知）1080207