泰國打造東部經濟走廊 盼成亞洲心臟樞紐

（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）身為東協第二大經濟體，泰國正面臨經濟轉型挑戰。泰國政府打造東部經濟走廊，透過交通連結瞄準自動化、智慧電子、觀光、數位及醫療等產業，要讓泰國成為亞洲心臟樞紐。

泰國政府力推經濟4.0計畫，希望擺脫中產階級陷阱，其中一個重要計畫是在春武里（chon buri）、羅勇（Rayong）和北柳（Chachoengsao）3個府打造東部經濟走廊（Eastern Economic Corridor）。

東部經濟走廊的專案顧問歐努莎（Onusa Lamliengpol）表示，泰國位於亞洲中心，不管從印度要往東亞或是從中國要往東南亞，都要經過泰國，打造東部經濟走廊，就是要成為亞洲中心樞紐。

東部經濟走廊包含好幾方面，包含機場、港口、鐵路、新造鎮、目標產業聚落，泰國斥資2250億泰銖（約新台幣2205億元）建造高速鐵路連結3個機場，也就是蘇凡納布（Suvarnabhumi）、廊曼（Don Mueang）和烏打拋－羅勇－巴達雅（U-Tapao-Rayong-Pattaya）機場，再用雙軌鐵路連結3個海港，目標瞄準10大產業。

這10大產業區分為兩大區塊，第一個區塊是泰國已經既有且非常有發展潛力的產業，包括下一代自動化、智慧電子、觀光、農業和生物科技以及食物處理。

第二個區塊則是瞄準未來泰國要發展的產業，包括機器人、航空和物流、生化燃料和生物化學、數位以及醫療。

歐努莎表示，泰國預估東部經濟走廊在2017年到2021年這前5年，可以吸引公共和私人投資約1.7兆泰銖，國內生產毛額（GDP）可以成長5%。

隸屬於泰國皇家海軍的梭桃邑（Sattahip）港，是東部經濟走廊的一部分。梭桃邑港因為是深水港，自1920年代開始發展為軍港。配合東部經濟走廊計畫，泰國海軍將把梭桃邑港一部分挪為商用，加上鄰近的烏打拋機場，這裡將成為貨物進出口的重要區域。

除了成為貨運進出港口，梭桃邑港也將成為重點觀光港口，港口副指揮官蘇瓦特（Suwat Donsakul）表示，其中一個碼頭將從今年底動工，預計2021年完工，供國內渡輪使用，預計一個月兩班次，提供800人次進出。而能讓大型國際觀光郵輪泊靠的港口預計明年動工，施工期約2年。

烏打拋機場距離曼谷約140公里，距旅遊勝地巴達雅（Pattaya）約45分鐘車程，為了容納因為東部經濟走廊帶來的大量人流物流，政府斥資2900億泰銖興建新航廈和提升硬體設備。

烏打拋機場的第二航廈將於2019年底全面投入運營，機場客運量將達到500萬人次，未來在第三航廈完成後，終極目標是2022年可以達到1500萬人次的客運量、2032年可以達到6000萬人次。（編輯：林憬屏）1080209