全球10大年輕富豪亞太居多 中國4人超越美國

（中央社紐約9日綜合外電報導）根據最新公布的彭博億萬富翁指數，世界前10大富有且年紀在40歲以下的白手起家億萬富豪，6人來自亞太地區，包括4名中國人和2名澳洲人，向來主宰這項排行榜的美國僅占3人。

瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）大中華區科技、媒體及電信主管Allan Chu表示：「從科技面來看，中國過去5年來突飛猛進。新創企業發展成科技巨擘，替創辦人創造巨額財富。」

彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）2012年首度公布全球前40大富豪時，當中3人是白手致富且不滿40歲，分別是Google創辦人布林（Sergey Brin）和佩吉（Larry Page），以及社群巨擘臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。布林和佩吉現已超過40歲，祖克柏此次則以655億美元的驚人身價，稱霸全球口袋最深的白手致富年輕富豪榜。

中國電商拼多多創辦人黃崢自去年第3升至第2，財富137億美元；臉書共同創辦人莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）及居住在新加坡的巴西人沙佛林（Eduardo Saverin）則以身家118億美元和90億美元分居3、4名。

其他入榜的中國年輕富豪還包括身價55億美元的好未來教育集團創辦人張邦鑫（第8名）、身價52億美元的無人機製造商汪滔（並列第9名）以及身價52億美元的虛擬貨幣礦機生產商比特大陸共同創辦人詹克團（並列第9名）。

世界年輕億萬富豪的分布變得多元，是全球財富轉向亞洲的領先指標。在彭博億萬富翁指數前500大富豪中，目前計有41人來自中國，2016年底則是31人。（譯者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）1080209