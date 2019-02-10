央行理事：台灣沒必要採通膨目標化機制

（中央社記者潘姿羽台北10日電）民眾希望物價不要上漲天經地義，但若物價平緩甚至停滯，其實也不利經濟成長；去年第4季央行理監事會中討論通膨議題，不過，台灣現行沒必要採行通膨目標化機制仍為主流意見。

經濟成長通常伴隨著溫和通膨，因為景氣好時，民眾願意消費、需求增加，便進一步推升物價，而物價上漲，企業獲利增加，就有可能替員工加薪，提振消費意願，形成正向的經濟循環；不過近年台灣消費者物價上漲率相當平穩，主計總處預測2018年為1.43%、2019年僅0.96%。

央行近日公布去年第4季理監事聯席會議議事錄摘要，有理事在會中指出，宜關注部分央行已採通膨目標化機制的現象。

有央行理事表示，嚴格定義下的通膨目標化機制，也就是以控制通膨率為單一目標，較少國家採用；舉例來說，美國雖設有通膨率目標，但也關注充分就業，因此並非採行通膨目標化機制。

央行會議議事錄摘要指出，採行通膨目標化機制的國家，過去多為高通膨國家，為了維持經濟穩定，會利用名目基準（nominal anchor），以抑制通膨預期；紐西蘭是第一個實行通膨目標化機制的國家，但現在也關注充分就業。

會中討論提到，部分國家實施通膨目標化機制具有成效，是因為以前通膨很高，除了本身關注通膨，也可歸功於1980年代全球化之後，全球通膨趨降；況且，全球金融危機之後，部分學者認為通膨目標化機制未必妥適，採行國家也不多。

雖可持續關注發展趨勢，有央行理事認為，目前央行貨幣目標化機制運作良好，似乎沒有必要考慮採行通膨目標化機制；另一名理事則說，採取通膨目標化的國家，是因為通膨是項大問題，不過對台灣而言，通膨不構成問題，因此也不需要擔心通膨目標化機制的問題。（編輯：林淑媛）1080210