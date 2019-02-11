老舊市場耐震改善 5.9億經費優先補助非六都

（中央社記者廖禹揚台北11日電）為改善公有市場建物耐震，經濟部今年續推傳統市場耐震補強改善第2期計畫，將投入約新台幣5.9億元經費補助老舊市場進行實體工程，除依危險性評估，也將優先補助非六都。

公有市場建物攸關攤販與消費民眾安全，經濟部從2017年配合前瞻計畫推動傳統市場耐震補強改善計畫，縮短各縣市老舊市場改善時程，今年起推動第2期計畫，由立法院審議通過5.886億元預算，補助地方政府執行實際補強工程計畫。

中部辦公室主任郭坤明表示，因工程預算較大，除依危險係數評估，經濟部將優先補助非六都、離島及偏鄉地區。地方政府如未於前瞻計畫提出申請，須自行籌措經費，負起安全營運責任。

經濟部中部辦公室副主任許正宗表示，由於公有市場多相當老舊，目前預估先前獲詳細評估補助案件中，可能有7到8成會提出申請，考量到尚有案件會在今年上半年陸續完成評估，前半年會先審核危險係數較高案件，無立即危險性稍緩，待大部分案件送件後一起審核。

2017年及2018年的第1期計畫籌編4.99億元，補助687件計畫，其中耐震詳評519件，件數最多，其次為耐震初評127件、補強工程37件及拆除重建工程4件。

經濟部自2月12日起，將連續3天在台中、台北、高雄舉辦分區說明會，說明第2期計畫執行機制及申請平台操作辦法。（編輯：郭萍英）1080211