美中貿易協議露曙光 亞股勁揚收紅

（中央社香港13日綜合外電報導）美國總統川普說，他可能將美中貿易協議期限延後；另有報導傳出，中國領導人習近平可能會見美國高層官員。這些消息令貿易協議達成的希望看似大增，亞洲股市今天應聲勁揚收紅。

法新社報導，美國和中國新一輪高階貿易談判，預定明天在北京登場。雙方若無法達成協議，美國恐將大漲中國輸美貨品關稅，傷害全球經濟。

川普表示，若雙方接近達成有意義的協議，他可能會讓原訂3月1日免除加徵關稅的期限「略為延後」。他並預期，自己將在「某個時機」和習近平舉行高峰會。

「南華早報」隨後報導，習近平將在北京親自會見美國談判代表。這項消息暗示，中方加倍努力以求協議取得進展。

東京股市今天連續第2個交易日走揚，收盤上漲1.3%，來到2個月來高點。

受到貿易談判的消息激勵，上海和香港股市今天跟隨美股昨天漲勢，收盤分別勁揚1.8%和1.2%。

不過，萬達（OANDA）資深分析師海利（Jeffrey Halley）警告：「股市因期望上揚，而非一夕間達成任何具體協議。」他預期隨著北京的談判消息傳出，短期股市將明顯波動。

首爾股市今天收高0.5%，新加坡股市收盤上揚1.4%，曼谷股市收漲0.8%。但雪梨股市收跌0.3%，因難民議題在澳洲引發政治緊張，傳出提前大選的呼聲。孟買、雅加達和台北股市也全都收低。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1080213