台股半年線有壓 待權值股帶隊衝鋒

（中央社記者韓婷婷台北14日電）台股遭遇半年線10126點壓力，漲勢稍止，不過在美股持續向上挺進下，分析師認為，若權值股帶頭衝關，台股可望突破半年線反壓、站上10100點。

美股4大指數全面上漲，道瓊工業指數上漲117.51點、漲幅0.46%、收在25543.27點，NASDAQ指數上漲5.76點、漲幅0.08%、收在7420.38點，S&P 500指數上漲8.3點、漲幅0.3%、收在2753.03點，費城半導體指數上漲3.99點、漲幅0.3%、收在1340.71點。

分析師表示，台股自豬年開紅盤跟隨國際盤強勢表現，不但站上萬點，更一路挑戰10100點，並有蓄勢挑戰去年12月3日盤中高點10148點的企圖，近期量能明顯放大，也創下去年12月6日以來新大量，由於外資在現貨市場持續買進，融資餘額也處於相對低檔，台股還有持續上漲動能。

不過，分析師也認為，台股自今年1月4日低點9319點以來，已上漲超過770點，短線技術指標KD值出現高檔鈍化跡象，雖然指數還有創高動能，但多方需注意短線技術指標背離帶來的拉回走勢。

法人指出，台股近期呈現權值股與中小型股輪漲的態勢，短線包括跌深的矽晶圓、被動元件及原本強勢的散熱、5G等類股都有資金進駐，加上近期上市櫃公司進入1月營收密集公布期，短線個股仍有表現空間，不過仍須留意月底開始反應2月營收受到工作天數減少，可能出現的衰退現象。

歐股表現也一片紅通通，法國股市上漲17.92點、漲幅0.35%、收在5074.27點，德國股市上漲41.14點、漲幅0.37%、收在11167.22點，英國股市上漲57.70點、漲幅0.81%、收在7190.84點。（編輯：鄭雪文）1080214