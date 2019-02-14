克魯曼預言美經濟衰退 美銀美林唱反調

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）諾貝爾經濟學獎得主克魯曼警告美國經濟恐陷入衰退，美銀美林經濟學家哈里斯則認為基本面無虞，衰退風險被誇大，加上美中有望達成貿易協議，全球經濟將可「軟著陸」。

克魯曼（Paul Krugman）11日在杜拜接受彭博電視專訪時說，美國經濟可能陷入衰退，聯邦準備理事會（Fed）因應衰退的運作空間卻有限。知名避險基金操盤手巴斯（Kyle Bass）也預言，美國很可能在明年中陷入「輕微經濟衰退」。

隨著美國減稅和增加財政支出的效應遞減，杜克大學（Duke University）去年12月公布調查顯示，美國企業財務長一面倒預期經濟將在兩年內陷入衰退。

美銀美林全球研究（BofA Merrill Lynch Global Research）全球經濟研究主管哈里斯（Ethan Harris）看法相對樂觀。他今天在一場簡報會強調，美國經濟基本面仍健全，先前美股陷入修正，投資人紛紛探尋深層原因，導致衰退風險被誇大。

哈里斯指出，股市修正與經濟基本面無關，而是和人為的政策衝擊息息相關。如今，油價震盪、英國脫歐、義大利預算僵局、聯準會立場鷹派等風險因素都將慢慢化解。

他以棒球賽比喻，指美國景氣擴張循環還不到第9局，頂多到第7局，「還有兩局要打」。

美國國會預算處（CBO）估計，去年美國經濟成長3.1%，今年成長率將降至2.3%。美銀美林預測，今年美國經濟將成長2.5%，略高於國會預算處預估水準。

哈里斯說，美銀美林對全球經濟「軟著陸」相對樂觀，原因是美國經濟基本面反映成長趨緩，並非急遽減速，此外，中國經濟數據有望回穩，政府也將持續祭出經濟刺激措施，直到奏效為止。

至於美中貿易戰，哈里斯認為，雙方都感受到痛苦，因此有上談判桌的動機。他說，兩國也許無法趕在3月1日大限前談成協議，但美國總統川普應該會接受中國讓步，雙方可能在3、4月間達成協議，緩和貿易戰緊張局勢。

聯準會去年4度升息，投資人擔心貨幣政策緊縮過度，在全球經濟降溫之際不利美國經濟成長。今年1月底，聯準會未宣布升息，主席鮑爾（Jerome Powell）表示，官員將耐心評估經濟體質，決定是否再度升息。

哈里斯表示，聯準會確實沒必要每季都升息，可停下腳步等候美中貿易戰、聯邦政府局部停擺結果，之後再升息也不遲。他預期，聯準會「短期內」不會升息。

當前聯邦資金利率目標區間為2.25%至2.5%，美銀美林預期今年底將達2.75%至3%，意味聯準會今年可能升息兩次，與聯準會官員去年底的預估相符。（編輯：高照芬）1080214