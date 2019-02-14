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電子發票列印證明聯逾8成 無紙化仍有長路

最新更新：2019/02/14 12:15
根據統計，電子發票至今逾8成仍列印證明聯，使用載具開立比率低。（中央社檔案照片）
根據統計，電子發票至今逾8成仍列印證明聯，使用載具開立比率低。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北14日電）據財政資訊中心統計，電子發票開立張數雖在104年就已超過傳統發票，但至今逾8成仍列印電子發票證明聯，使用載具開立比率仍低，發票雲端化及節能減碳目標，還有一大段路要走。

為因應電商發展及提升企業效率、落實節能減碳，財政部財政資訊中心自民國94年起開始推動電子發票作業，至今相關推動預算已編列新台幣23億6169萬元。

立法院預算中心指出，財政部推動電子發票的最主要目的，是將發票資料雲端化，減少開立紙本發票，以落實節能減碳。然而根據財政資訊中心統計，104年時電子發票開立張數雖已超過傳統發票，且以「載具」索取無實體電子發票（雲端發票）的張數每年成長，但仍有逾8成民眾選擇列印電子發票證明聯。

105年起，水、電、瓦斯與電信等公用事業也導入電子發票，由於是直接以載具開立，當年度雲端發票開立占電子發票張數比重大幅躍升至16.39%，106年與107年分別為16.42%及17.57%。然而扣除公用事業後，105年使用載具開立雲端發票張數占比僅8.87%，反而低於104年的9.2%；106年與107年雲端發票占比也僅約1成。

立法院預算中心表示，財政部推動載具索取雲端發票，但成效有限，與當初的雲端化與節能減碳目標，仍有相當程度的落差。建議依民眾消費習性，規劃後續推展方向，並檢討簡化辦理流程及加強宣導。

為加強民眾使用載具索取發票、進而增加雲端發票開立比率，財政部去年底推出官方版發票兌獎App，今年起民眾下載App並將載具歸戶，消費時透過載具索取雲端發票，發票就會自動存入App的「發票存摺」，發票若中獎，系統也會主動通知，民眾可大幅節省對獎時間。

而為鼓勵民眾下載兌獎App，財政部今年也祭出「史上最大手筆」的抽獎活動，包含澳洲、日本北海道雙人來回機票、蘋果最新旗艦手機等。（編輯：林孟汝）1080214

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