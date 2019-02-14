立法院15日開議 經濟部3方向推法案

（中央社記者廖禹揚台北14日電）立法院新會期15日開議，經濟部揭示3大推動法案方向，包括再生能源發展條例修正草案、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）相關修正草案及產業創新條例修正草案。

立法院第9屆第7會期將在15日開議，經濟部長沈榮津在春節前揭示新會期3大推動法案方向，他說，在去年提出再生能源發展條例修正草案，放寬小水力及第三型太陽光電限制，讓非大型裝置可適用較簡便程序，並要求用電大戶設置一定比例再生能源，有助推動相關裝置建設。

此外，修正案中也開放再生能源業者自由轉換採用躉購或與民間企業交易，讓業者更願意售電給契約期間相對較短的民間企業，活絡綠能市場交易。目前草案經過一讀，尚待朝野協商。

為配合爭取加入CPTPP準備工作，經濟部先前推動12項法案修法，目前剩下4項尚待立法院審議，包括專利法、著作權法、商標法及數位通訊傳播法，其中專利法、著作權法及商標法待二讀程序，數位通訊傳播法尚待朝野協商。

產業創新條例修正草案則是因應原本法案在今年底落日，經濟部1月預告修正部分條文，延長實施10年，並新增智慧機械、5G及人才培育抵減項目，既有研發抵減則加碼5個百分點。

不過，主管稅收的財政部與經濟部意見仍有出入，行政院今天邀集兩部會協商，財政部除反對增列人才培育抵減，研發投資抵減加碼部分也尚待討論。（編輯：楊凱翔）1080214