印度石化投資案破局 中油：不符效益將另尋機會

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）對中油印度石化投資案破局，中油今天強調，評估報告顯示投資報酬率僅10%至15%，不符效益才退出，是基於專業判斷的決定，未來將在印度成立辦事處，尋找印度其他投資機會。

雖然石化投資案告吹，但中油強調，目前正與印度國營石油公司洽談合作投資。

為了配合政府新南向政策，中油與國內6家業者和印度阿達尼集團（Adani Group）組成台灣印度石化聯盟，在印度投資石化園區。

不過，媒體報導指出，中油委託顧問公司Axens評估印度投資案，疑默許Axens將石化園區評估用地從600公頃擴增至1200公頃，並將正常營運評估期從30年縮短至15年，導致收益大幅減少，折舊攤提大增。因評估報告顯示不符投資效益，台灣只能將大好機會拱手讓給德商巴斯夫（BASF）。

對此中油表示，因印度孟德拉港（Mundra）具有足夠擴充空間，阿達尼建議中油評估搬遷五輕，不過，中油看好印度石化市場潛力龐大，且考量五輕已操作約25年、年產50萬噸乙烯較不具競爭力，因此規劃新建年產100萬噸乙烯的輕油裂解廠及10餘座石化下游工廠的石化園區，並委託Axens顧問公司進行可行性評估。

不過，評估結果出爐後，中油認為因投資報酬率僅10%至15%，僅達國際大型石化投資報酬率的門檻下限，而且還未納入國家、匯率及政治風險等因素，在綜合考量投資金額龐大及投資報酬率低，加上台灣石化聯盟成員多因投資風險較高，選擇退出本案等因素，中油只能另找適合廠址。

此外，中油強調，投資案以Axens顧問公司所做專業評估結果為依據，中油也委託中鼎工程評估，雙方估算差異不大，並無外界所指的灌水情況，也未有延誤、誤導等情形。

中油說，委託Axens顧問公司評估印度投資石化園區總投資金額約新台幣2000億元，還未納入印度政府對廢水零排放、廠址需保留1/3為綠地面積等規定，以及增加海水淡化廠、長途管線、工程耐震係數提高、工程預備金及物價調整等因素所需成本。

雖然印度石化園區投資案中止，但中油強調，將在印度成立辦事處，深入了解印度稅制、法規及投資環境，繼續尋找印度新投資機會，目前正與印度國營石油公司洽談合作投資機會。（編輯：林淑媛）1080214