高爾夫球頭廠明安1月營收年增4成 一度漲停

（中央社記者潘智義台北15日電）高爾夫球頭廠明安國際統計，1月合併營收新台幣17億4598.2萬元，較去年同期增加40%。明安國際今天股價一度漲停為42.5元，收在41.25元，大漲6.72%。

明安國際指出，1月屬於旺季，但營收較去年同期大增，是配合客戶交期所致，基本面無太大改變。2月因逢農曆春節，工作天數減少，營收勢必受影響，但目前看來今年首季仍是標準的旺季型態。

明安國際表示，高爾夫球頭產業旺季大約是每年第4季開始延續至隔年第1季，但這只是大約的周期，有時旺季在9月就開始；甚至有時4、5、6月淡季不淡。

明安國際說明，高爾夫球桿頭占整體營收約70%、高爾夫球約占15%、複合材料約占15%。主要市場為美國，其次為日本；另外，高爾夫球納入奧運比賽項目後，也看好中國市場潛力。

明安國際直言，近年高爾夫球桿頭市場穩定，除非大環境景氣發生巨大波動，否則只要美國客戶推出的特賣品銷售佳，營收都有增加的機會。

另外，高爾夫球頭廠復盛應用1月合併營收18億4066.7萬元，年增8.62%。大田精密1月合併營收4億418.2萬元，年減6.29%。（編輯：李信寬）1080215