美中貿易談判爭取簽備忘錄 好讓川習出面喬

（中央社北京15日綜合外電報導）在北京舉行的美中第3輪貿易磋商今天進入第2天，由於核心問題幾無進展，雙方談判團隊正多方努力，希望至少能簽訂諒解備忘錄，以利雙方領導人下月會談，定最後成敗。

美國總統川普曾揚言，若美中無法在3月1日前談出具體協議，他將對價值2000億美元的中國進口商品祭出懲罰性措施，將關稅由10%大幅調升至25%。

金融時報（Financial Times）引述知悉美中貿易磋商過程的人士，指出美國官員對中國國務院副總理劉鶴領導的談判團隊失望，因其在開放本國市場上願做出的讓步，幾乎未超出中國國家主席習近平去年4月演說所揭示的範圍，也就是有限度開放金融和汽車領域。

消息人士也指出，就算川普願意將貿易戰休兵期限自3月1日起往後延60天，也無助平撫投資人的焦慮，因為關稅問題遲遲無解，勢必增加中國境內企業必須面對的不確定因素。

中國官方則對美方企圖削弱中國由國家主導的經濟發展模式感到憤怒。此外，川普政府大力阻撓中國電信巨擘華為參加各國5G建設，北京顯然吞不下這口氣。

中方認為，「川習會」最有希望達成他們想要的協議，即中國承諾大量進口美國商品，但避免推行艱難的結構改革。不過，這類協議將和川普去年在新加坡歷史性峰會上從北韓領導人金正恩口中得到的承諾一樣，模糊不具體。

針對美中貿易磋商，川普曾表示，他只接受「貨真價實」，而非「表面效果只能撐一年」的協議。（譯者：陳韻聿/核稿：陳政一）1080215