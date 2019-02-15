春節擬固定放假9天 工商團體：應提前彈性補班

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）行政院擬研議農曆春節固定放9天假，工商團體表示，若是提前彈性補班，對於延長假期沒有意見。但若僅是增加全年放假日，並不贊成，因工作日減少，勢必影響企業生產線。

根據紀念日及節日實施辦法，未來24年的農曆春節，有17年可以彈性放9天假。行政院長蘇貞昌今天表示，未來農曆春節考慮不要到除夕才放假，可以功能性提早放假，將請人事行政總處研究未來農曆春節是否固定放9天假。

對此，全國商業總會理事長賴正鎰認為，若政府調整上班日，讓民眾提前補班，對春節假期彈性放假並沒有意見。

中華民國全國工業總會秘書長蔡練生也說，如果政府提出配套措施，讓整年工作日不變則沒有意見。像是今年春節便採取彈性補班，總放假天數沒有改變，對於企業經營影響並不大。

不過，賴正鎰說，假期受法律約束，並不贊成行政院增加全年假期，勞工沒有提前補班的話，勢必會影響企業生產線。若企業有人力需求，勞工一定會要求加班費，進而增加企業人事成本，這項決議「茲事體大」，不是政府說了算，要符合法律規定。

蔡練生則表示，政府應提出配套措施，否則恐將增加各方成本。（編輯：王永志）1080215