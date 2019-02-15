歐豬絕處逢生 葡萄牙緩步走出經濟困境

（中央社記者曾依璇巴黎15日專電）葡萄牙在2008年經濟危機後一度必須接受國際援助，被戲稱為「歐豬」之一，近年在外部動力和內需配合下，貨物出口成長，失業率降低，經濟頗有起色，但長期還有風險。

2008年的經濟危機一度讓葡萄牙陷入困難，但自2014年起情況逐漸好轉，如今，雖然經濟成長仍然緩慢，但去年還有2.1%的水準，比預期的2.3%稍低，卻比歐元區平均1.8%要高。

費加洛報（Le Figaro）分析，葡萄牙近年脫離困境的成果來自外部動力，在2011年到2014年的國際援助計畫下，經濟政策帶動國家競爭力提升，葡萄牙企業受惠於西班牙相對健全的經濟，貨物出口在2009年到2018年之間顯著成長。

此外，葡萄牙觀光業收入在10年內從國民生產毛額占比的4%倍增到8%，並惠及不動產業、服務業、餐飲業、旅館業。

雖然葡萄牙近幾個月的外部需求減緩，但內需消費正好提升，就業市場活絡，失業率總算於去年8月降到6.8%，連帶拉高人民購買力。

但法國外貿銀行（Natixis）分析師卡斯蒂約（Jesus Castillo）提醒，外貿赤字可能會隨著內需快速提升而擴大。

報導提到，葡萄牙獲得的外來投資有所增加，是經濟成長的助力，只是也應避免過於依賴，例如來自中國的直接投資和歐盟結構性基金。

報導引述興業銀行（Societe Generale）分析師史瓦茲古特（Danielle Schweisguth）的看法表示，與負債有關的結構性脆弱可能在中期到長期減緩經濟發展，公部門和私部門的債務清償還要很久才能結束。

專家還認為，勞工薪資成長的同時，產量赤字5年來卻未改善，企業利潤因而傾向減少；此外，葡萄牙缺乏對研發部門的投資，工業領域的附加價值有待提升，勞工的教育培訓也必須更切合企業需求，歐洲普遍的人口老化趨勢對未來發展也是風險之一。（編輯：林憬屏）1080215